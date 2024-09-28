"نفسية ومحدش واقف جنبي".. كيف تحدث مؤمن زكريا أول مرة عن مرضه؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - في شهر سبتمبر عام 2019 ظهر لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، مؤمن زكريا، في برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وتحدث لأول مرة عن مرضه، قبل تدهور حالته فيما بعد.

قال مؤمن زكريا، إن تعرضه للإصابة يعود لحالته النفسية أكثر من أي شيء آخر، وهو ما أبعده عن المباريات وقتها: "سأذهب إلى ألمانيا الفترة المقبلة للعلاج، وأنا راضي".

وأضاف، الإصابة التي تعرض لها نفسية في المقام الأول بنسبة تصل إلى 60%، خاصة أنني كنت وحيدًا دون مساندة أو دعم من أحد.

ولفت مؤمن زكريا إلى أن اللاعب الوحيد الذي يدعمني هو لاعب النادي الزمالك، محمود شيكابالا وهو بمثابة أخ لي.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشورات، اليوم، غير مؤكدة حول وجود سحر لمؤمن زكريا في أحد المقابر.

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