لاعب الزمالك السابق: "في بعض اللاعيبة بتعمل أعمال للآخرين وكنت محذر من لاعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث لاعب نادي الزمالك السابق حسن فتحي عن وجود سحر داخل نادي الزمالك، وذلك أثناء ظهوره في بودكاست "كلام جامد مع حامد".

قال: " كان في شيخ جه مرتين أو ثلاثة بعدها اتعادلنا ماتشين وخسرنا ماتشين ورا بعض، كان في لبس بينقص من عندنا كثير وكان في بعض اللعيبة بتعمل أعمال للعيبه الثانية واللي منلاقهوش نلاقيه عند الشيخ، وكنت بروح واجي البلد علطول كنت متحصن واخد بالي".

أضاف: "في لاعب ببقي محذر منه وكنت فاكر إن طيب وكده بس أنا اللي طلعت طيب، مينفعش نقول مين بيعمل لكن بيبقى في لاعيبة متسيطة بالكلام ده".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، عددا من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير مؤكدة عن وجود سحر للاعب الأهلي والزمالك السابق مؤمن زكريا.