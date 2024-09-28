"كنا بنلاقي ملابس داخلية عن شيخ".. لاعب نادي الزمالك السابق يكشف مفاجآت عن "أوضة" اللبس

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث لاعب نادي الزمالك السابق حسن فتحي عن وجود سحر داخل نادي الزمالك، وذلك أثناء ظهوره في بودكاست "كلام جامد مع حامد".

قال: اللاعب اللي كان مبيلعبش بيعمل عمل اللي بيلعب، ملابس داخلية كانت بتغيب مننا ونلاقيها عند الشيخ لكن الحمد لله مفيش حاجة أثرت عليا".

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت عددًا من المنشورات حول كشف سحر لمؤمن زكريا في أحد المقابر وهو ما تسبب في مرضه.

وفاز نادي الزمالك أمس على النادي الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي، وتوج ببطولة كأس السوبر الإفريقي.