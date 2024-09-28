شكرا لقرائتكم خبر عن تألق بنتايك يرد على المشككين.. وينهي أنباء رفض جوميز استمراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المغربى محمود بنتايك ، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى تقديم أوراق اعتماده لدى الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، وجماهير القلعة البيضاء، بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب فى مواجهة الأهلى بالسوبر الأفريقي.

وقدم بنتايك مستوى جيدل خلال مواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقي، فى المباراة التى أقيمت أمس الجمعة، على ملعب المملكة أرينا، والذى حسمه الفارس الأبيض بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3.

مستوى بنتايك المميز، الذى ظهر به فى أول مشاركاته الرسمية مع الزمالك، رد على المشككين فى مستوى اللاعب، وينهى أنباء رفض جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق استمرار اللاعب كما ردد البعض.

وبعد أن كان بنتايك محل شك لدى البعض وإنها صفقة غير جيدة، نجح اللاعب فى تقديم اوراق اعتماده لدى الجماهير والجهاز الفنى، ليثبت للجميع انها صفقة ناجحة.

وانضم محمود بنتايك لصفوف الزمالك قادمًا من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة، مع وجود بند باحقية القلعة البيضاء في شراء اللاعب عقب انتهاء فترة الإعارة.