شكرا لقرائتكم خبر عن بـ17 لقبا.. شيكابالا الأكثر تتويجًا فى الزمالك بعد الفوز بالسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمود عبد الرازق شيكابالا ، قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعد الفوز بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلى، بنتيجة 4 – 3 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد المملكة ارينا في السعودية.

شيكابالا أصبح أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات في الزمالك بعدما وصل للبطولة رقم 17 في تاريخه مع الفارس الأبيض، ليتخطى بهذا الرقم عدد البطولات التي توج بها عبد الواحد السيد وخالد الغندور، وحصد كل منهما 16 بطولة مع الزمالك.

لقب السوبر الأفريقي الذى توج به الزمالك على حساب الأهلى، هو السوبر رقم 3 في تاريخ الفهد الأسمر، حيث سبق وتوج به عامي 2003 و2020، كما سبق وحصد الدورى المصرى 4 مرات، وكأس مصر 6 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس الكونفدرالية، وكأس السوبر الأفريقي 3 مرات.