شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الونش يؤدي مناسك العمرة بعد التتويج بالسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

نشر محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك ، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال توجهه من الرياض إلى مكة المكرمة، مرتدياً زي الإحرام، استعداداً لأداء مناسك العمرة بعد تتويج فريقه بكأس السوبر الأفريقي.

رغم عدم اكتمال جاهزيته، تواجد محمود حمدي الونش برفقة بعثة الزمالك التي توجهت إلى الرياض لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، وذلك لتحفيز زملائه.



الونش

وتوج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، في نهائي كأس السوبر الأفريقى، على استاد المملكة أرينا فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وحصد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على مدار تاريخه 4 ألقاب في بطولة كأس السوبر الأفريقي جاءت على النحو التالي .

اللقب الأول



في يوم 16 يناير 1994 توج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقى على حساب النادي الأهلى بهدف أحرزه أيمن منصور فى المباراة التى أٌقيمت بجنوب أفريقيا فى جوهانسبرج.

وسارت المباراة بتعادل سلبى حتى الدقيقة 86، عندما كانت كرة تباطأ فيها مدافعو الأهلى وتركوا أيمن منصور يتسلمها على حدود منطقة الجزاء، وصوب أيمن منصور صاروخاً على يسار أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلى آنذاك، الذى لم يستطع التصدى لها.

السوبر الثاني



فى عام 1997 توج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك باللقب الثاني في بطولة كأس السوبر الأفريقي على ملعب استاد القاهرة الدولي على حساب نظيره فريق المقاولون العرب، وانتهي لقاء الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل السلبي ليحسم الفارس الأبيض اللقب القاري بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 2.

البطولة الثالثة



حصد نادي الزمالك اللقب الثالث في بطولة كأس السوبر الأفريقي علي حساب نادي الوداد المغربي فى عام 2003، وحقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فوزا على نظيره فريق الوداد المغربي بثلاثة اهداف مقابل هدف.

اللقب الرابع



توج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بلقب كأس السوبر الأفريقي الثالث على حساب نادي الترجي التونسي في عام 2020، وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على نظيره فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

اللقب الخامس



توّج فريق الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي ضربات الجزاء الترجيحية 4-3 عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، باستاد المملكة أرينا بالرياض بالتعادل بهدف لمثله.