7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم السبت، 28 - 9 - 2024 العديد من الأحداث الرياضية وأبرزها، اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بلقب السوبر.. ويشكر القطبين على المظهر الحضارى، والأهلى يكثف اتصالاته للحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام العين.

اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بلقب السوبر.. ويشكر القطبين على المظهر الحضارى

تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بخالص الشكر لمجلس إدارة ناديي الأهلي والزمالك والجماهير العظيمة علي المظهر الحضاري والروح الرياضية التي خرجت عليها مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والتي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

الأهلى يكثف اتصالاته للحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام العين

تكثف إدارة الأهلى اتصالاتها مع الجهات المعنية من أجل التنسيق بشأن مباراة العين الإماراتى بكأس إنتركونتينينتال، خاصة فيما يتعلق بالحضور الجماهيري، بعدما تلقى مسئولو النادى اتصالات من نظرائهم فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بضرورة حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة خلال هذه المباراة المرتقبة.

استقبال خاص لبعثة ناشئى اليد بعد الفوز ببطولة أفريقيا والتأهل للمونديال

أوفد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفدًا رسميًا برئاسة الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة بالوزارة لاستقبال بعثة فريق منتخب مصر لكرة اليد ناشئين مواليد 2006، قادمة من تونس بعد التتويج ببطولة أفريقيا للناشئين والتأهل لكأس العالم، عقب انتصاره على حساب المنتخب التونسي، بنتيجة 34-29، في المواجهة التي أقيمت على الأراضي التونسية.

موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

تعود بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، إلى القاهرة مساء اليوم، السبت، بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلى بنتيجة 4 – 3 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد المملكة ارينا في السعودية.

عقوبات مالية تنتظر لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك

قررت إدارة الأهلى توقيع عقوبات مالية على لاعبى الفريق بعد خسارة السوبر الأفريقى أمام الزمالك بركلات الترجيح 4-3 في اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة على ملعب المملكة أرينا بالسعودية بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

9 صفقات جديدة فى قائمة المصري الأفريقية استعداداً لدور المجموعات

أنهى مسؤولو النادي المصري إجراءات قيد الثنائي الجديد السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو في قائمة الفريق الأفريقية، بعد الإعلان رسمياً عن التعاقد معهما عقب وصول بطاقتهما الدولية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وكان الثنائي اجتاز الكشف الطبي بالنادي البورسعيدي وانتظما في تدريبات تأهيلية لتجهيزهما للمشاركة مع الفريق في فترة الإعداد المقبلة.

هشام نصر: مكافآت استثنائية للاعبى الزمالك وهناك صفقات جديدة قريبا

أعرب هشام نصر، نائب رئيس الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج نادي الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي، عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد أرينا بالمملكة العربية السعودية.