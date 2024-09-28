شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي يستغل إجازة المصرى فى أداء مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

توجه باهر المحمدي، لاعب النادي المصري، إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، مستغلاً إجازة الفريق البورسعيدي التي منحها علي ماهر مدرب المصري للاعبين عقب التأهل بالكونفدرالية.



باهر المحمدي في مدخل مكة المكرمة

ويعود النادي المصري إلى استئناف تدريباته الثلاثاء المقبل بعد انتهاء راحة الثمانية أيام التي منحها علي ماهر للاعبين، وذلك عقب التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التغلب على الهلال الليبي في دور الـ 32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3.

أنهى مسؤولو النادي المصري إجراءات قيد الثنائي الجديد السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو في قائمة الفريق الأفريقية، بعد الإعلان رسمياً عن التعاقد معهما عقب وصول بطاقتهما الدولية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وكان الثنائي اجتاز الكشف الطبي بالنادي البورسعيدي وانتظما في تدريبات تأهيلية لتجهيزهما للمشاركة مع الفريق في فترة الإعداد المقبلة.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري، بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، سلسلة تدعيمات الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد بالتعاقد مع السنغالي بابي بادجي لاعب فريق المغرب التطواني السابق بعقد يمتد لموسمين وينتهي بنهاية موسم 2026/2025 مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم آخر حسب رغبة النادي المصري، وكذلك التعاقد مع الدولي البنيني أتدجيكو سامادو لاعب فريق باني جانسي اف سي البنيني بعقد يمتد لثلاثة مواسم بداية من مطلع موسم 2025/2024 وحتى نهاية موسم 2027/2026، حيث تم الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب ودفع المقابل النقدي للصفقة لناديه والحصول بالتالي على البطاقة الدولية للاعب.

ذلك يتسلح الفريق البورسعيدي بـ 9 صفقات صيفية في القائمة الأفريقية وهم: خالد الغندور من الاتحاد السكندري، ثنائي الإسماعيلي محمد مخلوف ومحمد هاشم، ثنائي سيراميكا خالد صبحي وأحمد القرموطي، كريم بامبو من البنك الأهلي، محمود حمدي من مودرن سبورت، السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو.