شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الزمالك بعد التتويج بكأس السوبر للمرة الخامسة فى تاريخه؟ والان مع تفاصيل الخبر

توج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي للمرة الخامسة فى تاريخه، بعد الفوز على الأهلى فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الجمعة، في نهائي كأس السوبر الأفريقى ، باستاد المملكة أرينا فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

س: ما هو رصيد الزمالك من البطولات القارية بعد السوبر الأفريقي؟ ج:على الصعيد القاري، حقق نادي الزمالك 15 لقبًا قاريًا، حيث فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، ويحمل الزمالك الرقم القياسي المصري في عدد مرات الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بفوزه بالبطولة مرتين، كما فاز ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس السوبر الأفريقي 5 مرات، وحصل على بطولة الكأس الأفروآسيوية مرتين. س: ما هي مكافأة بطولة السوبر الأفريقي؟ ج:يحصل فريق الزمالك على 500 ألف دولار مكافأة بطل السوبر، بينما يحصل الأهلي وصيف البطولة على 250 ألف دولار بعد مباراة السوبر بين قطبي الكرة المصرية. س: متى تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة؟ ج:تعود بعثة الزمالك إلى مطار القاهرة الدولي في الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، بعد التتويج بالسوبر الأفريقي، ومن المقرر أن تستقبل جماهير القلعة البيضاء اللاعبين في المطار. س: بماذا وعد نادي الزمالك لاعبيه عقب التتويج بالسوبر؟ ج:أعرب هشام نصر، نائب رئيس الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج نادي الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي، وقال هشام نصر في تصريحات بقناة أون تايم سبورت 1، إن مجلس إلإدارة يجهز مكافأة استثنائية للاعبين بعد التتويج بالسوبر الأفريقي، مشيرا إلى أنه تم صرف مستحقات اللاعبين بأكملها خلال الفترة الماضية. س: ما هو التحدي القادم لنادي الزمالك بعد السوبر الأفريقي؟ ج:يترقب نادي الزمالك قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها السابع من أكتوبر المقبل؛ للتعرف على منافسيه، حيث يقع الزمالك حامل لقب النسخة الماضية في التصنيف الأول لأندية البطولة، وقد يقع في مواجهة مباشرة بدور المجموعات مع النادي المصري الذي يشارك في البطولة أيضاً ضمن التصنيف الثاني.