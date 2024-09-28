شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: الأهلى هو الأهلى ومبروك للزمالك وجماهيره والان مع تفاصيل الخبر

دافع حسام حسن، لاعب الأهلي السابق وسموحة الحالي، عن زملائه السابقين بالقلعة الحمراء، بعد خسارة المارد الأحمر كأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس وانتهت بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

وكتب حسام حسن عبر حسابه على إنستجرام" "جماعه بلاش الاسكربت إلى متوزع على الصفحات دا ياريت تريحوا شويه، النادى الأهلى هو النادى الأهلى بلاعبيته وجمهوره وإدارته، في النهايه الكرة مكسب وخسارة، ومبروك لنادى الزمالك وجمهوره، هى دى الكرة فياريت نريح شوية".



حسام حسن

وتوج نادي الزمالك بالسوبر الأفريقي عقب الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وحصد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على مدار تاريخه 5 ألقاب في بطولة كأس السوبر الأفريقي جاءت على النحو التالي .

اللقب الأول

في يوم 16 يناير 1994 توج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقى على حساب النادي الأهلى بهدف أحرزه أيمن منصور فى المباراة التى أٌقيمت بجنوب أفريقيا فى جوهانسبرج.

وسارت المباراة بتعادل سلبى حتى الدقيقة 86، عندما كانت كرة تباطأ فيها مدافعو الأهلى وتركوا أيمن منصور يتسلمها على حدود منطقة الجزاء، وصوب أيمن منصور صاروخاً على يسار أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلى آنذاك، الذى لم يستطع التصدى لها.

السوبر الثاني

فى عام 1997 توج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك باللقب الثاني في بطولة كأس السوبر الأفريقي على ملعب استاد القاهرة الدولي على حساب نظيره فريق المقاولون العرب، وانتهي لقاء الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل السلبي ليحسم الفارس الأبيض اللقب القاري بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 2.

البطولة الثالثة

حصد نادي الزمالك اللقب الثالث في بطولة كأس السوبر الأفريقي علي حساب نادي الوداد المغربي فى عام 2003، وحقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فوزا على نظيره فريق الوداد المغربي بثلاثة اهداف مقابل هدف.

اللقب الرابع

توج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بلقب كأس السوبر الأفريقي الثالث على حساب نادي الترجي التونسي في عام 2020، وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على نظيره فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

اللقب الخامس

توّج فريق الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي ضربات الجزاء الترجيحية 4-3 عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، باستاد المملكة أرينا بالرياض بالتعادل بهدف لمثله.