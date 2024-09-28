شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يستعد لمطالبة الزمالك بـ75 ألف دولار بعد التتويج بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر أن مسئولى نادى إنبى يستعدون لمطالبة الزمالك بـ 75 ألف دولار بعد تتويج الفريق الأبيض ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الأهلى فى المباراة التى أقيمت بينهما بالأمس الجمعة.

وقال المصدر لـ ”الخليج 365”، إن الـ75 ألف دولار ضمن بنود إعارة زياد كمال إلى الفريق الأبيض، ويجهز مسئولو النادى البترولى خطاباً للزمالك للمطالبة بحقوقهم بعد تتويج الأبيض بالسوبر الأفريقى.

وتوج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، في نهائي كأس السوبر الأفريقى، على استاد المملكة أرينا فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وحصد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على مدار تاريخه 4 ألقاب في بطولة كأس السوبر الأفريقي جاءت على النحو التالي.