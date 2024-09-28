شكرا لقرائتكم خبر عن عواد لجمهور الزمالك: شكراً لكم على الدعم والمساندة الدائمة أنتم رقم 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد عواد ، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، رسالة شكر لجمهور القلعة البيضاء، بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلى بنتيجة 4 – 3 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد المملكة ارينا في السعودية.

وكتب عواد عبر صفحته الرسمية على "x"، "جمهور الزمالك العظيم دائمًا كنتم على الموعد.. عملنا جاهدين جميعًا كفريق من أجل إسعادكم والحمد لله على الفوز والتتويج بالسوبر الأفريقي.. شكراً لكم على الدعم والمساندة الدائمة أنتم دائمًا رقم 1 جمهور الزمالك العظيم".



محمد عواد

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض تحد جديد، بعد انتهاء منافسات السوبر الأفريقي والذي توج به نادي الزمالك عقب الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وتنطلق منافسات كأس السوبر المصري في الفترة ما بين 19 إلى 25 أكتوبر المقبل بالإمارات.

يشهد السوبر مشاركة 4 فرق هى، الأهلي بطل الدوري، بيراميدز بطل كأس مصر، سيراميكا بطل كأس الرابطة، والزمالك ثالث مسابقة الدوري والحائز على الكارت الذهبي من رابطة الأندية للمشاركة في البطولة.

ويحمل النادي الأهلي لقب بطل كأس السوبر المصري عن النسخة الماضية، بعدما فاز في المباراة النهائية على مودرن سبورت بنتيجة 3-2.