شكرا لقرائتكم خبر عن كاف عن احتفال زيزو وجماهير والزمالك بالسوبر: بطل من الروايات وفرسان بالمدرجات والان مع تفاصيل الخبر

مازال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يحتفل بتتويج الزمالك بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، بعد الفوز على غريمه التاريخي والتقليدي النادي الأهلي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة بالمملكة العربية السعودية.

ونشر الحساب الرسمي لمسابقات الأندية الأفريقية عبر منصة X صورة لاحتفال زيزو بالفوز مع الجماهير البيضاء، وأتبعها بتعليق: "بطل من الروايات.. فرسان في المدرجات".

ونجح الزمالك في تحقيق لقبه الخامس فى كأس السوبر الأفريقي، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1 - 1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب "المملكة أرينا" في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.

وعزز الزمالك وصافته لقائمة أكثر الأندية تتويجا بكأس السوبر الأفريقي برصيد 5 ألقاب خلف الأهلي صاحب الرقم القياسي برصيد 8 ألقاب، وجاء تتويج الفارس الأبيض ليعزز سيطرة أبطال الكونفدرالية على لقب كأس السوبر الأفريقي، وذلك خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.