شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية على ركبة محمد هانى فى الأهلى بعد إصابة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد اللهالسبت، 28 سبتمبر 2024 12:25 م
وغادر محمد هانى مباراة الأهلى والزمالك مصاباً بعدما فشلت كل محاولات أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق لاستكماله المباراة ليحل عمر كمال عبد الواحد بديلا له.
وفرط النادي الأهلي في فرصة ثمينة لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب بطولة السوبر الأفريقي عبر التاريخ، وذلك بعدما توقف رصيد ألقابه بالبطولة القارية عند 8 ألقاب فقط.
وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة لقاء السوبر الأفريقى من أجل بدء الاستعداد للتحديات المقبلة التي تنتظر المارد الأحمر سواء على صعيد بطولة السوبر المصري أو انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكذلك النسخة الجديدة من الدوري المصري.
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