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فحوصات طبية على ركبة محمد هانى فى الأهلى بعد إصابة السوبر الأفريقى

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد الله

السبت، 28 سبتمبر 2024 12:25 م
يخضع محمد هانى الظهير الأيمن للنادى الأهلى لفحوص طبية مكثفة على الركبة؛ للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في الشوط الأول من عمر مباراة السوبر الأفريقى أمام الزمالك والتي خسرها المارد الأحمر بركلات الترجيح 4-3.

 

وغادر محمد هانى مباراة الأهلى والزمالك مصاباً بعدما فشلت كل محاولات أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق لاستكماله المباراة ليحل عمر كمال عبد الواحد بديلا له.

 

وخسر الأهلى السوبر الأفريقى أمام الزمالك بركلات الترجيح 4-3 في اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة على ملعب المملكة أرينا بالسعودية بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

 

وفرط النادي الأهلي في فرصة ثمينة لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب بطولة السوبر الأفريقي عبر التاريخ، وذلك بعدما توقف رصيد ألقابه بالبطولة القارية عند 8 ألقاب فقط.

 

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة لقاء السوبر الأفريقى من أجل بدء الاستعداد للتحديات المقبلة التي تنتظر المارد الأحمر سواء على صعيد بطولة السوبر المصري أو انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكذلك النسخة الجديدة من .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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