شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن تعيين الجمل مدير فنيا لفريق 2005 بعد اعتذار عمر جمال والان مع تفاصيل الخبر

تقدم عمر جمال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي مواليد 2005، باعتذار عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق لظروف خاصة به. ووافق النادي على اعتذار نجم الإسماعيلي السابق بعد شرح أسباب اعتذاره.

كما قرر مسئولو قطاع الناشئين بالنادي تعيين أحمد الجمل في تلك المهمة مع الإبقاء على باقي أعضاء الجهاز المعاون.

فى سياق آخر، يخوض فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى عدة وديات خلال المرحلة المقبلة، على استاد الإسماعيلية، استعدادا للموسم الجديد.

ويلاقي الإسماعيلى نظيره طلائع الجيش، يوم 9 أكتوبر المقبل، على استاد الإسماعيلية، في ثان وديات الفريق ضمن فترة إعداد الموسم الجديد.

كما يلاقي الفريق نظيره الجونة، يوم 16 أكتوبر، على استاد الإسماعيلية، حيث اتفق الجهاز الإداري للدراويش، على مجموعة من الوديات للفريق لتجهيز اللاعبين للموسم المقبل.

وفضل الجهاز الفني المؤقت للفريق، بقيادة أشرف خضر، على خوض عدة مباريات بمستويات مختلفة لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.