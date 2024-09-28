شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد التتويج بالسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، إلى القاهرة مساء اليوم، السبت، بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلى بنتيجة 4 – 3 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد المملكة ارينا في السعودية.

ومن المقرر أن تعود بعثة فريق الزمالك فى الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، على متن طائرة خاصة، بعد التتويج بالقب السوبر الأفريقي الخامس فى تاريخ القلعة البيضاء.

وتعد مواجهة السوبر الأفريقي المباراة هى الثانية من نوعها بين الطرفين فى نهائى البطولة الأفريقية، إذ كانت المباراة الأولى فى عام 1994، وانتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 1-0.

وجمع بين الأهلى والزمالك العديد من المواجهات خارج مصر فى أكثر من مسابقة على الصعيد المحلى والقارى، وكانت المباراة الأولى التى جمعت بين الأهلى والزمالك خارج مصر، فى نهائى السوبر الأفريقى 1994، إذ كانت تلك المباراة فى جنوب أفريقيا وانتهت لصالح الزمالك بنتيجة 1-0.