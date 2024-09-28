شكرا لقرائتكم خبر عن ركلات الترجيح تعاند الشناوي مع الأهلي.. خسر 3 بطولات مرتين أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

خسر النادي الأهلي لقب السوبر الأفريقي للموسم الثاني على التوالي، بعد هزيمته أمام الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وكان الأهلي قد خسر أيضاً السوبر الأفريقي فى نسخة العام الماضي بعد الهزيمة أمام اتحاد الجزائر بهدف نظيف بعد غيابه عن مباراة السوبر نسخة 2022.

بطولة الأمس هي البطولة الثالثة التي يخسرها النادي بركلات الترجيح فى حضور حارس مرماه محمد الشناوي، والذي رغم تميزه فى ركلات الترجيح التي نجح من خلالها فى قيادة فريقه لمنصات التتويج، إلا أنه لم يستطع مساندة الأهلي فى تلك البطولات الثلاث التي نستعرضها فى السطور التالية:

السوبر المصري 2020

انتهت مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى شهدت تفوق الزمالك، وأحرز الأبيض 4 ركلات عن طريق محمود علاء، وفرجاني ساسي، وطارق حامد وعبد الله جمعة فيما أهدر أشرف بن شرقى، بينما أحرز الأهلي 3 ركلات عن طريق على معلول، وعمرو السولية، ومحمود متولي، وأهدر محمد هانى وبادجى، وكان محمد الشناوي هو حارس مرمى الأهلي في تلك المباراة.

السوبر المصري 2021

توّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 3/2، خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للطلائع.

السوبر الأفريقي 2024

توج فريق الزمالك بلقب السوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على الأهلى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، في نهائي كأس السوبر الأفريقى، على استاد المملكة أرينا فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.