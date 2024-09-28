تشكيل فريق نيس لمواجهة لانس بالدوري الفرنسي.. تعرف على موقف عبد المنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن فرانك هايس المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره لانس بالدوري الفرنسي.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري الفرنسي.

ويشهد تشكيل نيس مشاركة النجم المصري محمد عبد المنعم بشكل أساسي من بداية المباراة، للمرة الثانية منذ انضمامه لصفوف الفريق.

وجاء تشكيل نيس للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: ماركين بولكا.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، مويس بومبيتو، يوسف ندايشيمي، ميندي.

خط الوسط: علي العابدي، هشام بوداوي، بابلو روساريو.

خط الهجوم: بدر الدين بوناني، إيفان جيساند، بوجا.

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