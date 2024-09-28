ما لم تعرضه الكاميرات.. زيزو يواسي لاعبي الأهلي بعد الخسارة (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما بعد خسارة النادي الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي على يد الزمالك، لافتة طيبة من أحمد مصطفى زيزو لاعب الفارس الأبيض.

ونشر الحساب الرسمي لقناة "أون تايم سبورتس" مقطع فيديو لم تعرضه كاميرات مباراة أمس، وظهر زيزو وهو يواسي لاعبي الأهلي عقب خسارتهم لقب كأس السوبر.

الجدير بالذكر أن الزمالك فاز بركلات الترجيح 4-3، عقب انتهاء وقت اللقاء الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

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