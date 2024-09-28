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الفيفا يقرر إيقاف حارس مرمى الأرجنتين بسبب "حركة غير لائقة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف حارس مرمى منتخب الأرجنتين، داميان مارتينيز، بسبب "حركة غير لائقة".

وجاء بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم المرسل إلى الاتحاد الأرجنتيني كالتالي: "أوقفت لجنة الانضباط في فيفا الحارس إيميليانو مارتينيز مباراتين".

وأضاف: "بسبب مخالفته المادة 13 من قانون الانضباط (سلوك هجومي وانتهاك مبادئ اللعب النظيف) خلال مباراتي الأرجنتين مع تشيلي في 5 سبتمبر، والأرجنتين مع كولومبيا في 10 سبتمبر"، وأقيمت المباراتان في إطار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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