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مصدر لمصراوي: محمد هاني يعود للقاهرة بمفرده (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مراسل الخليج 365:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متجهة إلى القاهرة، فجر اليوم السبت، بعد انتهاء مباراة السوبر الأفريقي ضد الزمالك.

وكشف مصدر لمصراوي، عدم سفر محمد هاني لاعب الأهلي مع البعثة، ومغادرته بمفرده منذ قليل، وظهر اللاعب في صالة مطار الرياض من دون أحد.

وتعرض محمد هاني للإصابة في كرة مشتركة مع نبيل دونجا لاعب الزمالك، وخرج مستبدلا في بداية اللقاء، الذي انتهى بتتويج الأبيض بطلا للسوبر الأفريقي.

واشتكى محمد هاني من إصابة في الركبة، أثناء المباراة، خرج على إثرها مستدلا واتجه إلى المستشفى لإجراء فحوصات وأشعة وتجديد حجمها.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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