وزير الشباب ومحافظ الشرقية يتفقدان مجموعة من الأنشطة والفعاليات والإنشاءات بنادي ههيا الرياضي

ياسر رشاد - القاهرة - تفقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، مجموعة من الأنشطة والفعاليات والبرامج والإنشاءات بنادي ههيا بالشرقية، ، في إطار جولة وزير الشباب والرياضة لمحافظة الشرقية وتفقد عددًا من المنشآت الشبابية والرياضة، بحضور لفيف من السادة قيادات وزارة الشباب والرياضة والمحافظة ونواب مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

أشاد الدكتور أشرف صبحي خلال تفقده للنادي بالأشطة والفعاليات المنفذة ومنهاـ معسكر الجوالة للشباب، الكشافة للنشء، مشروع الف بنت الف حلم للتنمية الرياضية، ورشة عمل طور"وغير، مبادرة بداية، وورشة عمل لبرنامج أخلاقي عنواني.

كما افتتح الوزير رفقه المحافظ والسادة الحضورملعب خماسي بالنادي بعد عملية إنشاء جديد، وتفقد صالة الألعاب النزالية " الكاراتيه ".

وأكد الدكتور أشرف صبحي،علي الاهتمام البالغ بتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج وتطوير المنشآت داخل جميع المحافظات في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مبينًا أن الوزارة ماضية في التوسع في المشروعات بالمحافظات المختلفة، والتي تلقى إقبالا كبيرا من النشء والشباب.