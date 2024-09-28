وكيل لاعبين: الزمالك يكثف مفاوضاته مع راموس بعد مباراة السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عمر زعلوك، وكيل اللاعبين، أن سيرجيو راموس لم يمانع اللعب مطلقًا فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وأضاف في تصريحات متلفزة، "وارد جدًا نشوف راموس فى الزمالك وستتم مناقشته عقب السوبر الأفريقي".

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وأكد زعلوك أن الزمالك سوف يكثف مفاوضاته مع وكالة اللاعب في إسبانيا، عقب الانتهاء من مباراة السوبر الأفريقي، يوم الجمعة المقبل، وعن فارق الراوتب بين مصر وإسبانيا، أكد عمر زعلوك أن المفاوضات لا تزال جارية حول المقابل المادي لانتقال اللاعب، إلا أن الفروق المادية بين عرض الزمالك وما يطلبه اللاعب ليست كبيرة.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



