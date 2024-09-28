وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يتفقدان عددًا من المنشآت

ياسر رشاد - القاهرة - قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي رفقه المهندس حازم الأشموني، بزيارة ميدانية إلى نادي غار حراء، الصالة المغطاة، مراكز شباب أحمد عرابي وناصر والروضة، في إطار جولة وزير الشباب والرياضة لمحافظة الشرقية وتفقد عددًا من المنشآت الشبابية والرياضة، ولفيف من السادة قيادات وزارة الشباب والرياضة والمحافظة ونواب مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والإعلامية.



خلال جولته التفقدية بنادي غار حراء بالزقزيق، افتتح الدكتور أشرف صبحي والمهندس حازم الأشموني، ملعب خماسي بعد عملية إحلال وتجديد لأكاديميات وفرق النادي، وتفقدا صالة اللياقة البدنية وقاعة الألعاب الإلكترونية ومعرض منتجات يدوية التابع للمجلس القومي المرأة فرع الشرقية، وكذلك عروض الفرق والأكاديميات الرياضية بالنادي.



في هذا السياق، قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحويل نادي غار حراء إلي مركز تنمية شبابية ورياضية، مؤكدًا على الاهتمام بتطوير البنية التحتية لكل المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ورصد كل طلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضى قدماً فى تنفيذها وفق جدول زمنى محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين.

وبالصالة المغطاة، تفقدا الوزير والمحافظ، معرض أندية الفتاة والمرأة، معرض قادرون باختلاف، معرض منتجات البردى لشعبة التوجيه والتأهيل المهني للنشء، بالإضافة إلى اتفقد لمشروعات القومية ( البطل الأوليمبي - الموهبة الحركية).

وأكد الدكتور أشرف صبحي، الاهتمام البالغ بتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج وتطوير المنشآت داخل جميع المحافظات في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مبينًا أن الوزارة ماضية في التوسع في المشروعات بالمحافظات المختلفة، والتي تلقى إقبالا كبيرا من النشء والشباب.

وتحدث الوزير عن أهمية إحلال وتحديد الملاعب الخماسية، خاصًة بمراكز الشباب التي تحتاج إلي ذلك، جاء ذلك خلال جولة الدكتور أشرف صبحي والمهندس حازم الأشموني بمركز شباب ناصر، وافتتاح ملعب خمسي بتكلفة إجمالية (547.462) ألف جنيه، وحضور استعراض فريق الفن التعبيري للنشء لأكاديمية الكاراتيه بالمركز.

كما افتتح وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، ملعبًا خماسيًا بعد عملية الإحلال والتجديد بتكلفة إجمالية (477.452) ألف جنيه، لرواد مركز شباب أحمد عرابي بهرية رزنة بالزقازيق.

وأشار "صبحي" إلى المتابعة الدورية لكل الملفات المتعلقة بالإنشاءات الشبابية والرياضية والاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لأبناء المجتمع، وأيضا تقليل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الأخرى، والذي يتم بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

من جانبه، أشاد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، بجهود وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، آملين في المزيد من الإنجازات في هذا القطاع وكل القطاعات تكليلًا لمجهودات الدولة المصرية على مختلف الأصعدة.



وأشار المهندس حازم الأشموني إلى أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كل القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.