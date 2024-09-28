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بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة مساءً بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

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ياسر رشاد - القاهرة - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة في التاسعة مساء اليوم السبت، قادمة من المملكة العربية بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي. 

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ومن المقرر أن تتحرك بعثة الزمالك من الرياض في السادسة والنصف مساء اليوم على أن تستغرق الرحلة حوالي ساعتين ونصف الساعة تقريباً.
وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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