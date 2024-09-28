راحة وتقرير كولر.. الخليج 365 يكشف خطة الأهلي بعد خسارة السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

استقر النادي الأهلي على وضع خطة للفريق بعد خسارة كأس السوبر الأفريقي على يد الزمالك بركلات الترجيح.

وقال مصدر للنادي الأهلي "لمصراوي" إن كولر قرر إعطاء لاعبي النادي الأهلي 6 أيام راحة، بينما سافر علي معلول إلى تونس لقضاء فترة إجازته ويعود يوم الخميس المقبل.

وأوضح المصدر أن هناك عقوبات سيتم فرضها على لاعبي الفريق بالتنسيق بين جهاز الكرة ورئيس النادي، وفقا للائحة النادي الأهلي.

وأضاف المصدر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تنتظر وصول تقرير من كولر عن أسباب الخسارة، وسيتم دراسته بمجرد عودة الفريق للتدريبات.

وجاء كل ذلك قبل بدء الأهلي الاستعدادات لخوض بطولة كأس السوبر المصري الذي سيقام في دولة الإمارات في الفترة من 17 أكتوبر حتى 21 من نفس الشهر.

ويشارك الرباعي الآتي في الدورة الرباعية لكأس السوبر المصري، الأهلي (بطل الدوري)، الزمالك (بطاقة ذهبية)، بيراميدز (بطل كأس مصر)، سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة).

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