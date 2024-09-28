"على طريقة ثنائي الأهلي".. جماهير الزمالك تحتفل في الشوارع بالتتويج بالسوبر الأفريقي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير: رمضان يونس

تواجدت جماهير نادي الزمالك حتى ساعات مبكرة من صباح اليوم السبت في الشوارع خاصة التي تحيط مقر القلعة البيضاء للاحتفال بالتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي.

واحتفلت جماهير الزمالك باللقب على طريقة ثنائي الأهلي رامي ربيعة وعمر كمال عبد الواحد عقب تسجيلهما ركلتي الترجيح بالمباراة بالإشارة إلى نومهم.

وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر الأفريقي على حساب نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة بملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية، الرياض.

المباراة كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للزمالك الذي فاز بنتيجة 4-3.

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