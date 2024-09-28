أول قرار من الأهلي تجاه اللاعبين بعد خسارة السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

خسر نادي الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي 2023/24، عقب الهزيمة من الزمالك بركلات الترجيح 4-3 أمس الجمعة.

وأوضح مصدر لموقع "الخليج 365" أن لائحة الأهلي تنص على فرض العقوبات على اللاعبين حال خسارة بطولات معينة.

وقال المصدر إن العقوبات ستتم وفقا للائحة، ويقوم جهاز الكرة خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من أجل تحديد المبلغ المالي الذي سيتم خصمه.

الجدير بالذكر أن المارد الأحمر يمتلك 8 ألقاب سوبر أفريقي، بينما رفع الزمالك عدد بطولاته إلى 5 سوبر خلف الأهلي.

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