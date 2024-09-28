نصفهم قاري.. كم عدد بطولات زيزو مع الزمالك بعد حصد السوبر الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ساهم أحمد مصطفى زيزو في تحقيق الزمالك لكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة بالمملكة العربية السعودية.

ورفع زيزو رصيد بطولاته مع الزمالك إلى 8 ألقاب، نصفهم قاري والنصف الآخر محلي.

ومنذ انضمام زيزو إلى الزمالك في موسم 2018/19، حصد كأس الكونفدرالية الأفريقية في نفس العام، والسنة التالية حصل على بطولتي كأس السوبر المصري والأفريقي.

وفي موسم 2020/21 فاز بالدوري المصري وكأس مصر، وحصد الدوري المصري مرة أخرى في العام التالي، وكأس الكونفدرالية والسوبر الأفريقي 2023/2024.

الجدير بالذكر أن الزمالك تعاقد مع أحمد مصطفى زيزو قادما من نادي موريرنسي البرتغالي.

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