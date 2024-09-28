"ابكي يا أهلي".. كيف علقت الصحف السعودية على تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توج الزمالك بطلا لكأس السوبر الأفريقي، للمرة الخامسة في تاريخه، بالفوز على الغريم التقليدي الأهلي، بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وعلقت الصحف السعودية على المباراة التي أقيمت بملعب المملكة أرينا في الرياض، وتناول غلاف صحيفة "الرياضية" خبر تتويج الزمالك، وكتب: "كبيركم الزمالك.. ابكي يا أهلي يا حالك".

وكتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "الترشيح للأهلي.. والتتويج للزمالك"، فيما وصفت "عكاظ" الزمالك بـ"سوبر أفريقيا"، وألقت الضوء على لقطات استلام الميداليات الذهبية.

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