"عمر كمال ورامي ربيعة الأعلى".. تقييمات لاعبي الأهلي بالأرقام خلال مباراة الزمالك بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
شارك 16 لاعباً بقميص الأهلي خلال المباراة التي جمعتهم مساء يوم أمس الجمعة بنظيرهم الزمالك في السوبر الأفريقي.
وخسر فريق الأهلي لقب السوبر الأفريقي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.
وأصدر موقع سوفا سكور العالمي تقييمًا بالدرجات للاعبي الأهلي خلال المباراة يتراوح ما بين 1 إلى 10 درجات نستعرضه خلال السطور التالية:
محمد الشناوي: 6.5
محمد هاني: 6.7
ياسر إبراهيم:6.5
رامي ربيعة: 7.3
يحيى عطية الله: 6.3
مروان عطية: 6.6
أكرم توفيق:7
إمام عاشور:6.5
بيرسي تاو:6.6
وسام أبو علي: 6.5
حسين الشحات: 6.5
عمر كمال:7.4
محمد مجدي "أفشة":6.7
طاهر محمد طاهر: 7
أحمد نبيل "كوكا": 6.6
رضا سليم: 6.8
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