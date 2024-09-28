الهلال يواجه الخلود في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة نادي الخلود، اليوم السبت 28 سبتمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

إقرأ أيضاً..

وستقام المباراة على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في لقاء ينتظره الجمهور المصري، خاصة مشجعي النادي الأهلي، لمتابعة نجمهم المالي أليو ديانج، الذي يلعب حاليًا ضمن صفوف الخلود.

موقف الفريقين في الدوري

يدخل الهلال هذه المباراة وهو في صدارة الدوري برصيد 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة في أربع مباريات. ويسعى الفريق لمواصلة انتصاراته والمحافظة على موقعه في الصدارة. في المقابل، يحتل فريق الخلود المركز الـ11 برصيد 4 نقاط، بعد أن خاض أربع مباريات حقق فيها فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا، فيما خسر مباراتين. ويسعى الخلود لاستغلال ميزة اللعب على أرضه وأمام جمهوره لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الهلالي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الهلال والخلود في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات. وسيتم بث المباراة مباشرة عبر قناتي SSC 1 HD وSSC 5 HD التابعتين لمجموعة قنوات SSC SPORTS.

المعلقون والتغطية

سيتولى التعليق على أحداث المباراة المعلقان عبدالله الحربي وسليمان الشريف، حيث من المتوقع أن تشهد المباراة تغطية إعلامية واسعة نظرًا لأهميتها وتنافس الفريقين.

مباراة الهلال والخلود تأتي في وقت يسعى فيه كل فريق لتحقيق أهدافه في الدوري، حيث يتطلع الهلال للابتعاد بصدارة الترتيب، بينما يأمل الخلود في تحسين مركزه والاستفادة من عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.