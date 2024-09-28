عودة عبد المنعم أساسيًا في تشكيل نيس المتوقع أمام لانس بالدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق نيس الفرنسي، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري الدولي محمد عبد المنعم، ضيفًا على نظيره لانس، اليوم السبت، على ملعب «بوليرت ديليليس»، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي الممتاز 2024-2025.

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عبد المنعم يعود للتشكيل الأساسي

من المتوقع أن يشهد اللقاء عودة محمد عبد المنعم، المدافع المخضرم، إلى التشكيل الأساسي لفريق نيس بعد انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية. عبد المنعم، الذي تعاقد معه النادي الفرنسي قادمًا من النادي الأهلي المصري بعقد يمتد لأربع سنوات، أصبح ركيزة دفاعية مهمة في صفوف الفريق.

التشكيل المتوقع لفريق نيس

من المنتظر أن يبدأ نيس المباراة بالتشكيل الآتي:

- حراسة المرمى: مارسين بولكا

- خط الدفاع: مويس بومبيتو، دانتي، محمد عبد المنعم، بابلو روزاريو، ميلفن بارد

- خط الوسط: بدر الدين بوعناني، توم لوشيت، يوسف ندايشيميي

- خط الهجوم: يوسوفا موكوكو، إيفان جويساند

نيس يهدف من خلال هذه المباراة إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة خصم قوي مثل لانس، خاصة بعد سلسلة من العروض القوية في بداية الموسم.

