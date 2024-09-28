عبد المنعم يستعد لتحدٍ جديد في الدوري الفرنسي: نيس يواجه لانس اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق نيس الفرنسي، الذي يضم المدافع المصري الدولي محمد عبد المنعم، مواجهة قوية أمام لانس ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي الممتاز لموسم 2024-2025.

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تقام المباراة على ملعب «بوليرت ديليليس»، معقل فريق لانس، اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض.

القنوات الناقلة للمباراة

شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للدوري الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط، ستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4، مما يتيح للجماهير متابعة اللقاء الحاسم في الدوري الفرنسي.

عبد المنعم يواصل التألق في الدوري الفرنسي

المدافع محمد عبد المنعم، المنتقل حديثًا إلى نيس من صفوف النادي الأهلي المصري، يُواصل مشواره في الدوري الفرنسي بعد ظهوره الأول كبديل في مباراة آنجيه.

لاحقًا، لعب أساسيًا لأول مرة مع نيس في الجولة الرابعة أمام مارسيليا. عبد المنعم كان قد انضم إلى نيس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد يمتد لأربع سنوات، وهو يسعى لإثبات نفسه في أحد أقوى الدوريات الأوروبية.