أهلي 2009 يواجه بيراميدز اليوم في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 ضيفًا على بيراميدز، في المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.

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يسعى الأهلي خلال مباراة اليوم لتحقيق الفوز الثاني له في بطولة الجمهورية، بعدما فاز على المقاولون في لقاء الجولة الافتتاحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ حتى يواصل البداية القوية له في الموسم الجديد.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كلا من محمد عبد الوهاب مديرًا فنيًا، ومحمد علي مدربًا عامًا، ومعتز بالله هاشم مدرب أحمال، ومصطفي عبدالعظيم مدرب حراس المرمى، وعبدالرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.