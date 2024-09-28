زيزو: قرار استمراري مع الزمالك الأفضل في حياتي

الشارقة - اميمة ياسر - عبر أحمد سيد «زيزو» مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بعد تتويج الفريق الأبيض بلقب كأس السوبر الإفريقي.

وكان فريق الزمالك قد فاز على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، التي أقيمت على ستاد المملكة أرينا.

وقال زيزو في تصريحات تليفزيونية: «جمهور الزمالك يستحق التتويج بلقب السوبر الإفريقي، ووجهنا منافسا صعبًا وهو أحد الأندية في القارة الإفريقية».

وأضاف: «نجحنا في العودة بنتيجة اللقاء بعد تأخرنا بهدف، ونادي الزمالك معروف ببطولاته وهو متعود على التتويج بالألقاب القارية والمحلية».

وأتم: «قرار استمراري مع الزمالك هو الأفضل في حياتي، والأهم بالنسبة لنا سعادة جماهير الزمالك وليس من يحرز الأهداف للفريق».