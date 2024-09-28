جمعية الأورمان تشكر المستشار تركي آل الشيخ على دعوة الأطفال الأيتام لحضور مباراة السوبر الإفريقي



محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت جمعية الأورمان الشكر والامتنان إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على حسن وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال لبعثة الجمعية التي تواجدت بالمملكة لحضور مباراة كأس السوبر الإفريقي بين ناديي الأهلي والزمالك.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد عبر عن سعادته لدعوة 15 طفلًا من جمعية الأورمان بمصاحبة 3 من المشرفين من جمعية الأورمان وذلك لحضور مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا.

ونشر آل الشيخ صورًا رفقة أطفال جميعة الأورمان عقب وصولهم الرياض وعبر عن سعادته في منشور على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ كتب: " سعيد بدعوة ١٥ طفلا من جمعية الأورمان بمصاحبة ٣ من المشرفين من الجمعية، أتمنى أن يستمتع حبايبي في المباراة بين الأهلي والزمالك وقضاء وقتا ممتعا في الرياض".

يذكر أن نادي الزمالك تُوج ببطولة السوبر الإفريقي بعد فوزه بركلات الترجيح على النادي الأهلي، وذلك بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، أحرز وسام أبوعلي هدف الأهلي من ركلة جزاء، وتعادل للزمالك ناصر منسي.