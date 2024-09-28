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كريم بنزيما يقترب من صدارة هدافي الدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - يقترب النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة، من صدارة هدافي مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد الهدف الذي سجله أمام الخليج، على أرضية ملعب الجوهرة المشعة.
وفاز اتحاد جدة على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتقاسم نمور جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي مع الهلال برصيد 12 نقطة لكل منهما.

ويتصدر ألكسندر ميتروفيتش، قائمة صدارة هدافي مسابقة دوري روشن للمحترفين خلال الموسم الحالي في المسابقة، برصيد (8) أهداف خلال أربع جولات خاضها مع الزعيم خلال النسخة الحالية من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

ويحتل كريم بنزيما المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي مسابقة دوري روشن للمحترفين، حيث خاض اللاعب (5) مباريات، سجل (6) أهداف خلال النسخة الحالية من المسابقة، في المركز الثاني بالجدول.
ويحل اتحاد جدة يوم الخميس المقبل ضيفا على فريق الأخدود لملاقاته في الجولة المقبلة من الدوري السعودي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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