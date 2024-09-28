سامي الشيشيني: بن تايج كان مفاجأة وعبد الله السعيد أفضل لاعب في المباراة وهذا رأيي في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد:

تحدث سامي الشيشيني نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، عن تتويج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي الخامس في تاريخه، بعد فوزه على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، موضحًا دور الصفقات الجديدة وشيكابالا خلال اللقاء.

وقال الشيشيني في تصريحات خاصة "لمصراوي": "لقد كان بن تايج مفاجأة كبيرة في مباراة اليوم، وأثبت أنه لاعب مميز للغاية، على الرغم من الانتقادات العديدة التي طالته مؤخراً واعتباره صفقة غير موفقة، إلا أنه خالف كل التوقعات بأدائه الرائع".

وأضاف:"بن تايج كان اللاعب الوحيد من الصفقات الجديدة الذي شارك منذ بداية المباراة، وربما يعود ذلك لكونه الأكثر جاهزية".

وتابع نجم الأبيض السابق:"أما عن ميشالاك وعمر فرج، فهما لاعبان جيدان، ومع مرور الوقت ستظهر قدراتهما بشكل أوضح بالتأكيد".

وواصل حديثه:"بالنسبة لي، أفضل لاعب في المباراة كان عبد الله السعيد، قدم أداءً رائعاً في وسط الملعب، ولم أكن أتوقع أن يظهر بهذا المستوى، كما تمكن من اللعب طوال 90 دقيقة، وكان داعماً كبيراً لفريقه، مما جعله أحد أبرز اللاعبين في المباراة".

وعن دور شيكابالا في السوبر قال:"كان خارج الملعب اليوم، وهذه ميزة اللاعبين الكبار. ليس من الضروري أن يكون القائد مشاركاً في كل مباراة، بل عليه أن يجمع شمل الفريق سواء كان داخل الملعب أو خارجه، غيابه اليوم لم يؤثر على دوره كقائد، وآمل أن يستمر في هذا الدور القيادي".

وفيما يتعلق بخسارة الأهلي، أكد الشيشيني أن هناك أسباب عديدة، أبرزها الثقة الزائدة لدى الجماهير واللاعبين القدامى، حتى اللاعبين الذين كانوا على أرضية الملعب بدوا فاقدين للتركيز، وكانوا مفاجئين بأداء نادي الزمالك.

وأكمل :"أداء الأهلي كان سيئاً للغاية، ولم يظهر بالشكل المتوقع، حيث لم يتمكنوا من تجاوز وسط ملعب الزمالك".

وأتم حديثه قائلا:"عدد من لاعبي الأهلي كانوا خارج الفورمة، وخاصة الأربعة في الخط الهجومي مثل وسام، بيرسي تاو، حسين الشحات، وإمام عاشور، الذين قدموا أداءً مخيباً، كل خطوط الأحمر كانت تفتقر للتركيز، والهدف الذي تلقاه الفريق جاء نتيجة سوء تمركز دفاعي، مما جعل الزمالك يتفوق على المستوى الجماعي".