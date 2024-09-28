ملف رياضة الخليج 365.. فوز الزمالك على الأهلي.. أول قرار من كولر.. وتعليق بلال على فوز الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الجمعة، أبرزها فوز الزمالك بكأس السوبر الأفريقي على الأهلي، وأول قرار من كولر بعد خسارة الأهلي، وتعليق بلال على انتصار الزمالك.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الجمعة:

الزمالك بطلاً للسوبر الأفريقي بعد سيناريو ماراثوني أمام الأهلي

حسم فريق الزمالك لقب السوبر الأفريقي على حساب نظيره الأهلي بعدما فاز بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

70 صورة لأجواء مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

شهدت المباراة حضورًا مبكرًا للجماهير من الفريقين خارج الملعب قبل أن ترفع جماهير الزمالك "تيفو" حمل صورة قائد فريقها شيكابالا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول قرار من كولر بعد خسارة كأس السوبر الأفريقي على يد الزمالك

حصد نادي الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الخامسة في التاريخ، عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 على ملعب المملكة آرينا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

خزينة الزمالك تنتعش بنصف مليون دولار بعد الفوز على الأهلي في السوبر الأفريقي

ضمن فريق الزمالك الحصول على مبلغ نصف مليون دولار كمكافآة الفوز بلقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول تعليق من بلال على فوز الزمالك بكأس السوبر الأفريقي

علق لاعب الأهلي السابق، أحمد بلال، على حصد الزمالك كأس السوبر الأفريقي للمرة الخامسة على حساب المارد الأحمر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"نصف مكافآة الزمالك".. كم سيحصل الأهلي بعد خسارة السوبر الأفريقي؟

رغم خسارة فريق الأهلي للقب السوبر الأفريقي على يد نظيره الزمالك إلا أنه يحصل على مكافآة للمشاركة في البطولة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تغطية السوبر الإفريقي.. كل ما فاتك من أحداث مباراة الأهلي والزمالك المثيرة (صور وفيديو)

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات الخاصة والمتعلقة بمباراة السوبر الأفريقي، التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، داخل المملكة العربية السعودية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبل ضربة الجزاء.. تفاصيل مشادة اللاعبين وتوقف مباراة الأهلي والزمالك (فيديو)

شهدت أحداث الشوط الأول من مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، مشادة قوية بين لاعبي الفريقين، في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"حسبي الله ونعم الوكيل".. عصام الحضري يوجه رسالة لوائل شيتوس لهذا السبب

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي مدربا لمنتخب مصر للشباب 2005.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا