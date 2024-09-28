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تركي آل الشيخ يداعب شيكابالا وشيكا يحتفل بالفوز(صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت احتفالات لاعبو الزمالك ما بعد الفوز على النادي الأهلي بركلات الترجيح وحصد لقب كأس السوبر الأفريقي، حديث خاص بين شيكابالا والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية .

وكشف شيكا تفاصيل مزاحه مع تركي قائلا: "قلت له أنا ويل سميث، وسأحصل على 3 أو 4 ملايين دولار، بعد طلبه مني التمثيل في أحد الأفلام".

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها نادي الزمالك على الأهلي في كأس السوبر الأفريقي، بعد سوبر 94 بتسديدة أيمن منصور.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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