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الاتحاد يتراجع أمام الخليج بهدف في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - تراجع فريق الاتحاد السعودي بهدف نظيف أمام الخليج في الشوط الأول من المباراة الجارية الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

بدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: رايكوفيتش

الدفاع: كادش .. العمري .. فابينهو .. مهند

الوسط: بيرجوين .. كانتي .. ماريو .. عوار .. ديابي

الهجوم: كريم بنزيما

سجل خالد ناري هدف التقدم للخليج مبكرًا في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، حاول بعدها الاتحاد إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة لكنه لم يتمكن من هز الشباك.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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