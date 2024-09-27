الاتحاد يتراجع أمام الخليج بهدف في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تراجع فريق الاتحاد السعودي بهدف نظيف أمام الخليج في الشوط الأول من المباراة الجارية الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

بدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: رايكوفيتش

الدفاع: كادش .. العمري .. فابينهو .. مهند

الوسط: بيرجوين .. كانتي .. ماريو .. عوار .. ديابي

الهجوم: كريم بنزيما

سجل خالد ناري هدف التقدم للخليج مبكرًا في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، حاول بعدها الاتحاد إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة لكنه لم يتمكن من هز الشباك.