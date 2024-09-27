الأهلي يتقدم على الزمالك بهدف وسام أبو علي

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الأهلي على الزمالك بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن على ملعب المملكة آرينا في نهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة السعودية الرياض.

جاء الهدف من ركلة جزاء عن طريق النجم وسام أبو علي في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بعد تدخل عنيف من اللاعب حمزة المثلوثي على قدم اللاعب أكرم توفيق.

يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين ‏الشحات.

الهجوم: وسام أبو علي.

بينما يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبدالله السعيد.

الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

يشارك النادي الأهلي في هذه المباراة بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، بينما يدخل الزمالك المباراة بصفقة بطلا لـ كأس الكونفدرالية الأفريقية، مما يزيد من حدة المنافسة بين الفريقين، كونهما أبرز الأندية المصرية في الساحة الأفريقية.