حصول بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد علي رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشباب والرياضة عن رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لبطولة كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب"، والتي تستضيفها صالة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بمشاركة ناديي الأهلي والزمالك.



أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حصول البطولة علي رعاية السيد الرئيس، واستضافة مصر لهذا الحدث الدولي، يأتي إستمرار لدعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية بشكل متواصل علي مختلف الأصعدة، حيث أصبحت مصر مركزاً لإستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبري والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.