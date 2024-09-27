غضب عارم يجتاح لاعبي الزمالك بعد قرار حكم مباراة السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مباراة الزمالك والأهلي، ضمن بطولة كأس السوبر الأفريقي، والتي أقيمت مساء الجمعة على ملعب "المملكة آرينا" بالعاصمة السعودية الرياض، احتجاجات قوية من لاعبي الزمالك على قرار الحكم الليبي عبد الحكيم الشلماني.

الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد مراجعة تقنية الفيديو، على إثر التحام بين حمزة المثلوثي مدافع الزمالك وأكرم توفيق لاعب الأهلي.

القرار أثار غضب لاعبي الزمالك، حيث انفجر التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق، في وجه الحكم، وانضم إليه عدد من زملائه في الفريق الأبيض.

في تصعيد للموقف، غادر لاعبو الزمالك أرضية الملعب اعتراضاً على القرار، قبل أن يعودوا لاستكمال المباراة بعد لحظات من التوقف. كما نشبت مشادة بين نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الزمالك وإمام عاشور لاعب الأهلي، إلا أن تدخل اللاعبين الآخرين أسهم في تهدئة الأمور.