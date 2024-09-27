الشوط الأول.. هدف وسام أبو علي يمنح الأهلي التقدم على الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا على الزمالك بهدف دون رد في المباراة المقامة الآن على ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض بنهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

جاء الهدف من ركلة جزاء عن طريق النجم وسام أبو علي في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بعد تدخل عنيف من اللاعب حمزة المثلوثي على قدم أكرم توفيق.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين ‏الشحات.

الهجوم: وسام أبو علي.

بينما يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبدالله السعيد.

الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

يخوض الأهلي المباراة بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب الزمالك المباراة بصفقة بطلا لـ كأس الكونفدرالية الأفريقية، مما يزيد من حدة المنافسة بين الفريقين، نظرًا للصراع التاريخي الطويل بينهم.