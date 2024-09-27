المقاولون 2010 يفوز على دجلة برباعية

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق ناشئي المقاولون العرب مواليد 2010 من تحقيق انتصاره الثاني على التوالي، بعد فوزه اليوم على فريق وادي دجلة بنتيجة 4-2.

أقيمت المباراة على ملاعب المقاولون العرب، حيث تألق اللاعب أنس ناصر بتسجيل هدفين، وساهم كلا من مازن خالد، وياسين أبو زيد بتسجيل الهدف الثالث والرابع، مما عزز من تفوق الفريق في المباراة.

يقود الفريق فنياً الكابتن هيثم حسين، ويساعده الكابتن محمد السيد كمدرب للفريق ومدرب حراس المرمى الكابتن نبيل مختار، والكابتن محمد صبري مخطط أحمال ، فيما يتولى الكابتن محمد سمير إداري الفريق، والكابتن علي حسن أخصائي إصابات الملاعب ، تحت إشراف الكابتن محمد عبد العزيز زيزو، المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين.