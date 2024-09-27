بطولة العالم للأندية لكرة اليد.. الأهلي يتقدم علي سيدني الأسترالي بنتيجة 20 - 6 في الشوط الاول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ستيفان مادسن، على نظيره فريق سيدني الأسترالي بنتيجة (20-6)، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في العاصمة الإدارية.

ويلعب الأهلي ضمن الثانية رفقة كل من سيدني الأسترالي وبرشلونة الإسباني.

وانطلقت اليوم الجمعة مباريات بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد، المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل، بمشاركة 9 أندية.



مواعيد مباريات اليوم في مونديال اليد



وتقام اليوم 3 مباريات قوية في افتتاح البطولة وموعدها كالتالي:

كاليفورنيا × الخليج السعودي - انتهت بفوز الخليج السعودي (48-25)

سيدني × الأهلي - 6:30 مساء | أون تايم سبورتس 1

تاوباتي × الزمالك - 9 مساء | أون تايم سبورتس 1