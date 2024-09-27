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السوبر الافريقي.. بعثة الاهلى تتجه لملعب المملكة أرينا

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ياسر رشاد - القاهرة - بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى توجهت إلى ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية ، لخوض مواجهة الزمالك في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وكان الفريق قد أدى مرانًا خفيفًا صباح اليوم داخل فندق الإقامة، للتأكيد على جاهزية اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا، وفي إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك.

كما عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فنية للاعبين، شرح خلالها بعض النقاط الفنية والجوانب الخططية وشرح التكليفات المحددة لكل لاعب.

وتنطلق مواجهة الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويديرها الحكم الليبي معتز الشلماني.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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