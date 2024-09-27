الارشيف / اخبار الرياضه

وصول أبطال أفريقيا لكرة اليد بنادي سموحة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - وصل اليوم أبطال نادى سموحة لكرة اليد الحاصلين على المركز الأول في بطولة إفريقيا لكرة اليد مواليد 2006 شباب مصر وسط احتفال أولياء الأمور بهم.

وجاءت أسماء اللاعبين كالتالي : "عادل أحمد سعد، سيف الدين محمد جلال، عمر مصطفى بركة، محمد أحمد إسماعيل".

وكان أبطال سموحة لكرة اليد قد حصلوا على المركز الأول في بطولة إفريقيا لكرة اليد مواليد 2006 شباب والمقامة في تونس خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر 

يذكر ان مجلس ادارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر يستعد لتكريم الابطال فى احتفالية كبيرة وسط اعضاء النادى 

IMG_0590
IMG_0589
IMG_0589
IMG_0588
IMG_0588
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا